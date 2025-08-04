Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta genç isim kiralanıyor! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta genç isim kiralanıyor!

        Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ın Novi Pazar'a kiralanması konusunda anlaşma sağladı.

        Giriş: 04.08.2025 - 10:48 Güncelleme: 04.08.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta genç isim kiralanıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta takımda kalacak ve ayrılacak isimler şekilleniyor.

        Bu kapsamda genç isimlerin tecrübe kazanması için kiralanması planlanırken bunların başında Yakup Arda Kılıç geliyor.

        Siyah-beyazlılar, genç oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ın Novi Pazar'a kiralanması konusunda anlaşma sağladı.

        Kiralık sözleşmesinin 1 yıl geçerli olması bekleniyor.

        Yakup Arda, geçtiğimiz sezonda 2 maçta Beşiktaş formasını terletirken gol ve asist sevinci yaşayamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde"
        "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde"
        Cezaevinden çıkıp evi yaktı iddiası!
        Cezaevinden çıkıp evi yaktı iddiası!
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!
        Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        Finlandiya'nın başkentinde trafikte sıfır ölüm
        Finlandiya'nın başkentinde trafikte sıfır ölüm
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Avrupa'da muhtemel rakipler belli oluyor
        Avrupa'da muhtemel rakipler belli oluyor
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Trump, Fed yönetiminde değişime hazırlanıyor
        Trump, Fed yönetiminde değişime hazırlanıyor
        Trump: İki nükleer denizaltı gereken yere konuşlandırıldı
        Trump: İki nükleer denizaltı gereken yere konuşlandırıldı
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        Yeniden aşkın ilk görüntüleri
        Yeniden aşkın ilk görüntüleri
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Frankowski Fransa'ya gidiyor!
        Frankowski Fransa'ya gidiyor!