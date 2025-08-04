Beşiktaş'ta genç isim kiralanıyor!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ın Novi Pazar'a kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta takımda kalacak ve ayrılacak isimler şekilleniyor.
Bu kapsamda genç isimlerin tecrübe kazanması için kiralanması planlanırken bunların başında Yakup Arda Kılıç geliyor.
Siyah-beyazlılar, genç oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ın Novi Pazar'a kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
Kiralık sözleşmesinin 1 yıl geçerli olması bekleniyor.
Yakup Arda, geçtiğimiz sezonda 2 maçta Beşiktaş formasını terletirken gol ve asist sevinci yaşayamadı.