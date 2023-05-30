Vodafone ile stat isim hakkı anlaşması bitecek olan Beşiktaş, yeni sponsor için geri sayıma geçti. Bir süredir Rus enerji şirketi Gazprom ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların, bu hafta anlaşmaya son şeklini vereceği öğrenildi. İki taraf arasında yapılacak anlaşmanın 3+2 yıl olması, Kartal'ın kasasına 3 yılda 60 milyon Euro girmesi bekleniyor. 3 yılın ardından ise kalan 2 yıl için yeniden masaya oturulacak.

UEFA'DAN ONAY ALINDI

Beşiktaş, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlardan dolayı bu anlaşma için UEFA'nın da görüşünü aldı. UEFA'nın kendi turnuvalarında stat isminin daha önce de olduğu gibi Beşiktaş Park olarak anılmaya devam edeceğini belirttiği ve Gazprom ile yapılan anlaşmanın önünde herhangi herhangi bir engel bulunmadığı öğrenildi.