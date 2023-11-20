Beşiktaş'ta Gökhan İnler siftah yaptı Beşiktaş'a ikinci kez dönen Gökhan İnler, bu sezon ilk kez bir maçta süre aldı.

Habertürk Giriş: 20.11.2023 - 11:00 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:00 facebook

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