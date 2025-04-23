Beşiktaş'ta gözler Masuaku yerine Emrecan'da! Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ederken cezalı olan Masuaku'nun yerine uzun süredir oynamayan Emrecan Terzi'nin sahaya çıkması bekleniyor. Savunmada diğer muhtemel isimler ise Svensson, Paulista ve Emirhan Topçu.

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