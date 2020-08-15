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Beşiktaş'ta hedef Ze Luis!

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, 29 yaşındaki Ze Luis'i 1 yıl kiralamak için Porto ile temasta. İşte detaylar

Ze Luis

N'Sakala ve Welinton transferlerini tamamlayan Beşiktaş yönetimi, golcü için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar’ın hedefindeki isimse Ze Luis. 29 yaşındaki forvet için Porto ile temaslarını yoğunlaştırmayı planlayan Beşiktaş, zorunlu satın alma opsiyonu olmadan Ze Luis’i kiralamak istiyor.

Yeşil Burun Adalı oyuncunun yüksek maliyeti ise Siyah-Beyazlılar’ı düşündüren konu. Mevcut oyuncuların sözleşmelerini güncelleyerek indirim yapmak isteyen yönetim, takımda düşünülmeyen isimleri de göndererek transfer için bütçe yaratmayı amaçlıyor. 8 milyon euro piyasa değeri olan Ze Luis bu sezon 31 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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