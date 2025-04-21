Beşiktaş'ta Immobile tartışması!!

Adalı'nın Immobile'nin ayrılacağına yönelik bu açıklamalarına karşılık ise Immobile'nin yanıtı Instagram'dan gelmişti. İtalyan futbolcu, "Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul’a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.