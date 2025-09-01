Habertürk
        Beşiktaş'ta Jean Onana, Geneo'ya kiralandı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Jean Onana, Geneo'ya kiralandı!

        Beşiktaş, Jean Onana'nın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 16:29 Güncelleme: 01.09.2025 - 16:29
        Beşiktaş'ta ayrılık!
        Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın İtalya ekibi Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığı belirtildi.

        İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

        "Profesyonel futbolcumuz Jean Onana'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır."

        Onana, geçen sezonun ikinci yarısını da İtalyan ekibinde kiralık olarak geçirmişti. Genoa'da 9 maçta süre bulan Onana, skor katkısı sağlayamadı.

