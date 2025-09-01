Beşiktaş'ta Jean Onana, Geneo'ya kiralandı!
Beşiktaş, Jean Onana'nın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın İtalya ekibi Genoa'ya kiralandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığı belirtildi.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcumuz Jean Onana'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır."
Onana, geçen sezonun ikinci yarısını da İtalyan ekibinde kiralık olarak geçirmişti. Genoa'da 9 maçta süre bulan Onana, skor katkısı sağlayamadı.