Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri

Süper Lig'i 3. sırada bitirmek için mücadele eden Beşiktaş, diğer yandan da transfer için çalışmalarına devam ediyor.

İlk hedefi gol yollarındaki sorunu gidermek olan siyah-beyazlılar, forvet hattına takviye için kolları sıvadı.

Geniş bir liste üzerinde çalışan Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden birisi de Wolfsburg forması giyen Jonas Wind oldu.