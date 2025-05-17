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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet için arayışlar tüm hızıyla sürüyor.

        Giriş: 17.05.2025 - 10:10 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:51
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        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
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        Süper Lig'i 3. sırada bitirmek için mücadele eden Beşiktaş, diğer yandan da transfer için çalışmalarına devam ediyor.

        İlk hedefi gol yollarındaki sorunu gidermek olan siyah-beyazlılar, forvet hattına takviye için kolları sıvadı.

        Geniş bir liste üzerinde çalışan Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden birisi de Wolfsburg forması giyen Jonas Wind oldu.

        1.90'lık forvet, siyah-beyazlıların yakın takibine girerken listedeki diğer isimlerin durumuna göre girişimlere başlanması planlanıyor.

        Danimarkalı santrfor, 2021-2022 ara transfer sezonunda Kopenhag'dan Wolfsburg'a 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

        Wind bu sezon 35 maçta 11 gol atarken, 4 de gol pası verdi.

        Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jonas Wind, ülkesinin milli takımı ile de 34 maçta 8 gol kaydetti.

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