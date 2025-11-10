Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Jota Silva'nın ocak hedefi! - Beşiktaş Haberleri

        Jota Silva'nın ocak hedefi!

        Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 2 kez fileleri havalandıran Jota Silva, ocak ayına kadar en az 5 gole ulaşmayı hedefliyor.

        Giriş: 10.11.2025 - 12:49 Güncelleme: 10.11.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jota Silva'nın ocak hedefi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederken son golü kaydeden Jota Silva büyük mutluluk yaşadı.

        Antalyaspor karşısında 68. dakikada Tammy Abraham'ın yerine giren Jota Silva, 81. dakikada ise Cerny'nin pasında net bir vuruşla fileleri buldu.

        Golün ardından deplasman tribünün önüne giden 26 yaşındaki futbolcu, yaprığı sevinçle yedek kalmasına rağmen pes etmediğinin mesajını verdi.

        Bu sezon hiç 11'de başlamayan Portekizli oyuncu, 5 maçta da sonradan oyuna girerken toplamda 113 dakika süre aldı.

        Kocaelispor maçında siftah yapan Jota, Antalyaspor karşısında ikinci golünü atarken devre arasına kadar hedefini de belirledi.

        OCAK AYINA KADAR EN AZ 5 GOL!

        Jota Silva, ocak ayına kadar en az 5 gole ulaşmayı hedefliyor.

        Maçın ardından takım arkadaşları tarafından soyunma odasına tebrikleri kabul eden Jota, gözünü de ilk 11'e çevirdi.

        Siyah-beyazlılar, Jota'yı yaz transfer döneminin sonlarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan kiralamıştı.

        Jota'nın kiralama bedeli 2.5 milyon Euro olurken zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 17 milyon Euro oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Trump: Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular
        Trump: Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak
        Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli