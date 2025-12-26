Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta kaleye adım adım Jorgensen! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta kaleye adım adım Jorgensen!

        Beşiktaş, ara transferde önceliği sol bek, orta saha ve stopere verirken kaleci transferi için de Chelsea'den Filip Jorgensen'i gündemine aldı. 23 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralamak isteyen siyah-beyazlıların görüşmeleri olumlu ilerliyor.

        Giriş: 26.12.2025 - 12:20 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, sol bek, orta saha ve stoper bölgelerine öncelik verirken kaleci konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        2

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da olumlu raporu doğrultusunda Chelsea'den Filip Jorgensen'i gündemine alan siyah-beyazlıların temaslarının olumlu ilerlediği öğrenildi.

        3

        Danimarkalı eldiveni, satın alma opsiyonu ile 1.5 yıllığına kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi ile pazarlıklarını sürdürüyor.

        4

        23 yaşındaki kalecinin siyah-beyazlılara sıcak baktığı belirtilirken 6 ay kiralama isteyen Chelsea'nin ise bu inadının kırılması bekleniyor.

        5

        Beşiktaş, 1.5 yıl kiralama ile önümüzdeki sezon da kalecisinin hazır olmasını planlıyor.

        6

        Siyah-beyazlılarda transferin gerçekleşmesi halinde Mert Günok'un da ayrılma ihtimali yüksek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?