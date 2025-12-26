Beşiktaş'ta kaleye adım adım Jorgensen!
Beşiktaş, ara transferde önceliği sol bek, orta saha ve stopere verirken kaleci transferi için de Chelsea'den Filip Jorgensen'i gündemine aldı. 23 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralamak isteyen siyah-beyazlıların görüşmeleri olumlu ilerliyor.
23 yaşındaki kalecinin siyah-beyazlılara sıcak baktığı belirtilirken 6 ay kiralama isteyen Chelsea'nin ise bu inadının kırılması bekleniyor.
Beşiktaş, 1.5 yıl kiralama ile önümüzdeki sezon da kalecisinin hazır olmasını planlıyor.
Siyah-beyazlılarda transferin gerçekleşmesi halinde Mert Günok'un da ayrılma ihtimali yüksek.