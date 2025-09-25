Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcuların ise ısınma koşularıyla başladıkları idman, top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.