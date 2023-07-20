Beşiktaş'ta Konferans mesaisi! 3 transfer... Lyanco'yu İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta bir diğer yeni transfer Jean Onana'na da bugün gelecek. Siyah-beyazlılar, Amartey'deki pürüzleri de hallederek Konferans Ligi listesine 3 transferi yetiştirmek için yoğun mesai harcanıyor

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