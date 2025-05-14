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        Haberler Spor Voleybol Beşiktaş'ta Lorenzo Micelli dönemi! - Voleybol Haberleri

        Beşiktaş'ta Lorenzo Micelli dönemi!

        Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe İtalyan çalıştırıcı Lorenzo Micelli getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 14.05.2025 - 14:19
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        Beşiktaş'ta Lorenzo Micelli dönemi!
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Lorenzo Micelli'ye Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, görevinde üstün başarılar dileriz." denildi.

        İtalya'da 24 Ekim 1970'te dünyaya gelen Micelli, kariyerine 1993-1994 sezonunda Robur Tiboni Urbino Volley'de yardımcı antrenör olarak başladı. İtalyan ekibinde 1996-1997 sezonunda başantrenörlüğe yükselen Micelli, Sabelli Conad Fano, Pema Corplast Corridonia, Star Volley Falconara, Santeramo Sport, Megius Volley Club Padova, Foppapedretti Bergamo, Eczacıbaşı VitrA, PGE ATOM Trefl Sopot, Liu Jo Nordmeccanica Modena, DevelopRes SkyRes Rzeszow, Volero Le Cannet ve Olympiacos gibi takımlarda görev yaptı.

        Daha önce çeşitli ülke milli takımlarını da çalıştıran İtalyan başantrenörün, İsveç Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki görevine de devam edeceği aktarıldı.

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