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Kaza saat 00:30 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaş istikametinden Karaköy istikametine doğru seyir halindeki Batuhan Özkan'ın kullandığı motosiklet Dolmabahçe Caddesi'nde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. DHA'nın haberine göre; kaldırıma çarpan motosiklette bulunan sürücü Batuhan Özkan ve arkasında bulunan Salim Ekinci kaldırıma savruldu.

İLK MÜDAHALELERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Özkan ve Ekinci hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi Karaköy istikametinde trafik durma noktasına geldi.

GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Kaza anında kaldırımda yürüyen vatandaş yaşananları anlattı. Kaldırımda yürüdüğünü söyleyen görgü tanığı, "Arkadaşlar virajı alamadılar, biraz sert geldiler. Savrulma sonucu devrildiler" dedi.