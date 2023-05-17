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Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

Ön libero arayışlarını sürdüren Beşiktaş arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, yurt dışından 3 ismi radarına aldı. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri...

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  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları şimdiden başladı.
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye için harekete geçti.

     
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    Siyah-beyazlılar, Josef de Souza'nın devre arasındaki ayrılığının ardından bu bölgeyi sağlam bir isimle doldurmak istiyor.

     
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    Kartal'da ön libero için gündeme gelen ise 3 isim var: Luis Chavez, Batista Mendy ve Wilmar Barrios...
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    Meksika ekibi Pachuca'da forma giyen Luis Chavez'in kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    27 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelinin 6 milyon Euro olduğu ifade edildi.
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    Siyah-beyazlıların Chavez'i yakından takip ettiği belirtilirken önümüzdeki günlerde pazarlıklara başlanacak.

     
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    Chavez bu sezon ligde 17 maça çıkarken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    MENDY İÇİN FRANSA SEFERİ

    Beşiktaş'ın ön libero için diğer bir adayı ise Fransa'da Angers forması giyen Batista Mendy...
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    Mendy bu sezon 32 maça çıkarken gol ya da asist katkısı veremedi.

     
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    1.91 boyundaki futbolcu, stoper bölgesinde de görev alabiliyor.
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    Beşiktaş, 3 milyon Euro bedel biçilen Mendy için de önümüzdeki günlerde harekete geçecek.
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    ÜÇÜNCÜ ADAY RUSYA'DAN!

    Beşiktaş'ın bu bölge için son adayı ise Rusya'da Zenit forması giyen Wilmar Barrios...
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    2026'ya dek sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 maçta 1 gol ve 2 asist üretti.
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    Tecrübeli oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfere açık kapı bırakmıştı.
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

    Siyah-beyazlıların yıldız isim için temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.
  • Beşiktaş'ta ön liberoya 3 aday!

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