Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci

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Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti keyiflerin kaçmasına neden oldu. Siyah beyazlılar, 5 maçlık galibiyet serisinin ardından 2 maçta 5 puan kaybetti.

Rachid Ghezzal, uzun bir sakatlık döneminin ardından Demir Grup Sivasspor maçının son bölümünde görev yaptı. Deneyimli futbolcunun yaklaşık 4 ay sonra formasına kavuşması teknik heyeti memnun etti.

Cezayirli oyuncu, son olarak 11’inci haftada oynanan Trabzonspor maçında süre almıştı.

Beşiktaş, önümüzdeki hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında tam kadroya yakın olacak.

Siyah beyazlılarda kart cezası sona eren Gedson Fernandes’in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Redmond’ın da takıma dönmesi bekleniyor.

Diğer yandan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.