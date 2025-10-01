Beşiktaş'ın Süper Lig'de Kocaelispor karşısında 3-1 kazanırken Rafa Silva gollerini sürdürdü.

Sezona beklentilerin altında başlasa da Kayserispor deplasmanında hat-trick yaparak yıldızlaşan Portekizli futbolcu, Kocaelispor karşısında da etkili bir performans sergiledi.

Kocaelispor maçında da ağları havalandıran Rafa Silva, bu sezonki gol sayısını 5'e çıkararak Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu unvanını sürdürdü.

Rafa Silva, gollerinin yanı sıra hücum istatistiklerinde de zirvede yer aldı. Rakip kaleye gönderdiği 19 şutla bu alanda lider olan tecrübeli futbolcu, 38 kez de rakip ceza sahası içinde topla buluştu.

Sergen Yalçın'ın en etkili hücum silahı olan Rafa Silva, Galatasaray derbisinde de Beşiktaş'ın gol umudu olacak.