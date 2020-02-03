Beşiktaş'ta Rebocho belirsizliği

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, sezon başından Guingamp'tan kiralanan Pedro Rebocho'nun sözleşmesini yenilemeye çalışıyor.

Portekizli futbolcunun mukavelesinde yer alan "20 maç ve üzeri en az 45 dakika oynarsa satın alınması zorunlu olur" maddesi ile ilgili olarak Fransız ekibiyle bir kez daha görüşülecek.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ilk temastan sonuç alamayan yönetim, Rebecho'nun sözleşmesindeki bu maddenin kaldırılmasını, aksi taktirde 25 yaşındaki oyuncunun ligin geri kalan kısmında oynayamayacağını Guingamp yetkililerine iletti.

Kendi oyuncusunun değerinin düşmesini istemeyen Fransız kulübü ile son bir kez daha görüşecek olan Beşiktaş, istediği sonuca ulaşamazsa sezonun geri kalan kısmında Pedro Rebocho'yu oynatmayacak.