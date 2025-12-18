Beşiktaş'ta Rizespor maçı öncesi eksikler can sıkıyor!
Son olarak Trabzonspor ile 2 farklı öne geçtiği maçta beraberliğe razı olan Beşiktaş'ta ilk yarının son maçı öncesinde eksikler can sıkıyor.
Siyah beyazlı ekip, ligde Çaykur Rizespor, kupada ise Fenerbahçe maçına önemli oyuncularından yoksun çıkacak.
Trabzonspor maçında kırmızı kart gören El Bilal Toure, Mali Milli Takımı ile Afrika Kupası'na gidecek ve bu 2 karşılaşmada da süre alamayacak.
Malili futbolcu 4 gol 4 asistlik performansıyla siyah beyazlıların hücumda en önemli isimleri arasında yer alıyor.
Beşiktaş’ta Afrika Kupası’na giden bir diğer oyuncu Wilfred Ndidi.
Nijeryalı yıldız da, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında milli takımıyla turnuvada olması nedeniyle forma giyemeyecek.
Beşiktaş’ta sakat futbolcuların tedavisi de devam ediyor. Jota Silva ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle ilk yarıyı kapattı.
İki oyuncu da Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında görev alamayacak.