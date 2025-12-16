Habertürk
        Beşiktaş'ta Rizespor mesaisi başladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Rizespor mesaisi başladı!

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 14:47 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:47
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

        Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

        Siyah-beyazlılar, 20 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

