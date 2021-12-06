"Sezon başından bu yana ilk kez..."

Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta sakatlık kabusu da hız kesmeden devam ediyor. Giresunspor maçında kaleci Mert Günok'un sezonu kapatmasıyla sarsılan siyah-beyazlılarda son olarak Kevin N'Kouodu, Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. Bu sezon ikinci kez sakatlanan Fransız yıldızın 2.5 ay kadar sahalardan uzak kalması beklenirken kadrodaki tablo da dikkat çekti.

Kartal'ın kadrosunda 25 isimden 21'i sakatlık yaşarken sezon başından bu yana sağlam kalabilen 4 isim kaldı. Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın ve yeni transfer Salih Uçan sakatlık yaşamazken geriye kalan oyuncular en az bir maçı sakatlık nedeniyle kaçırmak zorunda kaldı.

Siyah-beyazlıların yarın oynayacağı Dortmund maçı kadrosunda Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira sakatlıkları nedeniyle yer almazken teknik heyetin bu duruma dair araştırmaları devam ediyor.