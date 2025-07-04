Beşiktaş'ta sağ kanat Rashica'ya bağlı!
Beşiktaş, teklifler olan Milot Rashica'nın satılması halinde sağ kanat transferini gündemine alacak. Siyah-beyazlıların Vaclav Cerny için de şimdilik bir girişiminin olmadığı öğrenildi.
Yeni sezonda iddialı bir hücum hattı kurmayı hedefleyen Beşiktaş, Tammy Abraham transferinin ardından gözünü kanatlara çevirdi.
Siyah-beyazlılar, sol kanat takviyesi için ciddi şekilde çalışmalarını sürdürürken sağ kanat için ise durum Milot Rashica'nın geleceğine bağlı.
Almanya ve İtalya'dan talipleri bulunan Kosovalı yıldız için henüz somut bir teklif ulaşmazken iyi bir rakamın önerilmesi halinde Beşiktaş ayrılığı değerlendirmeye alacak.