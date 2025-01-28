Beşiktaş'ta sakatlara yakın takip!
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki kritik Twente maçı öncesinde sakat futbolcuların durumuyla ilgili bekleyiş sürüyor.
Siyah-beyazlılarda Antalyaspor maçının devre arasında Jonas Svensson, kasık bölgesinde ağrı hissettiği için yerini Onur Bulut'a bırakmıştı.
71. dakikada ise Emirhan Topçu, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.
Emirhan yerine Bahtiyar Zaynutdinov oyuna girerken, stoper bölgesindeki sakatlıklara bir yenisi eklendi.
Siyah-beyazlı sağlık heyeti, Svensson ve Emirhan Topçu'nun durumunu takibi sürdürüyor.
Tayyip Talha Sanuç'un da bu maça yetişip yetişmeyeceği belirsiz. Paulista'nın ise tedavi süreci devam ediyor.
Emirhan ve Tayyip Talha'nın yetişmemesi halinde Twente karşısında Felix Uduokhai ile birlikte Bahtiyar Zaynutdinov forma giyecek.