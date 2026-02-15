Beşiktaş'ta sakatlık şoku: El Bilal Toure
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Rams Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta El Bilal Toure, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Giriş: 15.02.2026 - 21:30 Güncelleme: 15.02.2026 - 21:30
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda mücadeleye 11’de başlayan El Bilal Toure, Ömer Ali Şahiner ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. 24 yaşındaki oyuncu mücadelenin 34. dakikasında yerini Milot Rashica’ya bıraktı.
