Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıktı!

Beşiktaş'ta sezon başında Necip Uysal ağır bir sakatlık yaşarken tecrübeli isim dışında da önemli isimler çeşitli nedenlerle sahalardan uzakta kaldı.

Siyah-beyazlılarda Avrupa Ligi ve milli takım araları ile birlikte maç temposunun artmasının ardından sakatlıklar da aynı şekilde artış gösterdi.

Beşiktaş'ta ilk önemli sakatlığı Ajax maçında Musrati yaşarken kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu da peş peşe sakatlıklar yaşadı.

Siyah-beyazlılarda savunmanın bel kemiği durumundaki tecrübeli isim Gabriel Paulista iki kez sakatlanırken son olarak ameliyat geçirdi.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ciro Immobile de iki farklı sakatlık geçirdi. Son olarak Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Immobile, Bodo/Glimt, Adana Demirspor ve Alanyaspor maçlarını kaçırdı.

Beşiktaş'ta bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında sakatlanan isimler ise Kosovalı Milot Rashica ve Arnavut futbolcu Ernest Muçi oldu.