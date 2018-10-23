Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Dövizden Türk Lirası’na geçiş kararının ardından bundan rahatsız olan Güneş, Kulüpler Birliği’nin belirlediği 5.5 TL’lik euro kurunu yetersiz buldu.
Birçok futbolcunun kabul ettiği sözleşme önerisine muhalefet eden Şenol Hoca, bu şekilde mukaveleyi yenilemeyeceğini bildirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü, yönetimin önerisine karşı öneri getirip, bugünkü kurdan anlaşma yapacağını ifade etti.
Bunun mümkün olmadığını dile getiren siyah-beyazlılar ise “Ya verdiğimiz bedeli kabul edersin ya da devletin önerdiği tebliğe göre 2 Ocak’taki Merkez Bankası kuruna razı olursun” restini çekti.
Eğer Şenol Hoca 5.5 TL’yi kabul etmezse, yeni sözleşmede o günkü euro kuru olan 4.55 dikkate alınacak.
Ancak Güneş’in kulübü sıkıştırdığı esas nokta, UEFA’ya verilen “Borçsuzluk” kağıdında oldu. Şenol Hoca, geçen ay 30 Eylül’e kadar olan parasında ihtilaf bulunması nedeniyle bu kağıdı imzalamadı ve kulübün başına dert açtı.
Haziran ayındaki hesap kapama döneminde de sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, eylül ayında daha da köşeye sıkışmama adına bu belge konusunda UEFA’dan süre istedi.
GUTİ İDDİASI
Sporx'in haberine göre; son yıllara damga vuran Beşiktaş'ta bu sezon alınan kötü sonuçlar camianın keyfini kaçırırken, siyah-beyazlı yönetimle teknik direktör arasında da ciddi derecede çatırdama yaşandığı iddia edildi.
Özellikle transfer döneminde yaşanan fikir ayrılıklarının yanı sıra zaman zaman hem başkan Fikret Orman'ın hem de teknik direktör Şenol Güneş'in yaptıkları basın açıklamalarındaki bazı sözlerden dolayı birbirlerine alınganlık göstermeleriyle sık sık ayrılık sorularına muhatap olan ikilinin arasında bu kez ciddi sıkıntılar yaşandığı öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın özellikle yakın dostu olan Ahmet Nur Çebi'nin yönetimden ayrılmasından sonra ciddi bir desteğini kaybetmesinin ardından Güneş'in kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntıdan etkilenen en önemli isim olması, tecrübeli hocanın keyfini iyice karıştırdı.
Güneş'in kulüpten geçmişe dönük 1 milyon Euro'nun üzerinde bir alacağı bulunduğu ve uzun zamandır ödeme alamadığı öğrenildi.
Bir süre önce teknik kadroya ve futbolculara 2019 yılına kadar da ödeme yapılmayacağını bildiren yönetimin hem teknik heyetten hem de oyunculardan yaptığı bazı "tartışmalı kesintiler" de keyifleri kaçırdı.
Bu arada yönetimin alacakları konusunda yaptıkları girişimlerle başkan Fikret Orman ve yönetimin keyfini kaçıran bazı oyuncular için kadro dışı kalmasının dahi gündeme geldiği iddia edildi.
Transfer dönemindeki bazı ciddi fikir ayrılıkları teknik direktör Şenol Güneş'in "Patron başkandır patron yönetimdir" demesiyle atlatılırken tarafların arasındaki en önemli fikir ayrılığının yardımcı konusunda yaşandığı iddia edildi.
Güneş'in Tamer Tuna'nın gitmesinden sonra geçen sezon yönetimin önerdiği yardımcı hoca talebini geri çevirmesi bu yıl yönetimin ısrarlı talebine ise "peki" demesi dikkat çekerken Güneş'in yardımcı konusunda önerdiği iki tecrübeli ismi yönetimin kabul etmediği ifade edildi.
Bu arada Şenol Güneş'in ayrılığının söz konusu olması halinde düşünülen ismin Guti olduğu iddia edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.