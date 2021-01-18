Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istikrarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istikrarı

Geçen sezon Yalçın ile 15 maçta rakiplerine 10 kez üstünlük sağlayan ve yüzde 66,6'lık galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, bu sezon da 18 maçtaki 12 galibiyetle aynı performansı yakaladı. Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Yalçın yönetiminde 2 sezonda oynadığı 33 lig maçında 22 galibiyet alarak genel performansta da yüzde 66,6 kazanma oranına ulaştı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde derbi maçlarda da yüzde 75'lik galibiyet oranıyla Avcı ve Güneş döneminden daha başarılı görüntü sergiledi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istikrarı

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ı 2-0 yenen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde istikrarlı görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Geçen sezon deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçıyla göreve başlayan Yalçın, kazandırdığı istikrarla takımını zirveye çıkarmayı başardı.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezon 15 maça çıkan ve bunların 10'unu kazanan siyah-beyazlı takım, yüzde 66,6 kazanma oranı tutturdu. 2019-2020 sezonunun 19. haftasında 7. sırada kalan Beşiktaş, Yalçın'ın göreve gelmesiyle sezonu 3. sırada tamamlamayı bildi.

Bu sezonki 18 karşılaşmada 12 galibiyet elde eden Beşiktaş, yine yüzde 66,6'lık galibiyet oranıyla istikrarını korudu.

Sezonun 7 haftalık bölümünde 3 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi alan ve bir haftayı maç yapmadan geçen siyah-beyazlı takım, 10. sırada kaldı. Sonraki 12 maçta 9 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgiyle performansını artıran Beşiktaş, ilk 7 haftadaki kazanma oranını yüzde 50'den yüzde 66,6'ya yükselterek zirveye yerleşti.

Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 2 sezonda 33 maçta rakiplerine 22 kez üstünlük kurarak genelde de yüzde 66,6'lık kazanma oranı yakaladı.

AVCI DÖNEMİNDE DÜŞMÜŞTÜ

Beşiktaş'ın kazanma oranı geçen sezonun başında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde ciddi düşüş yaşamıştı.

Avcı'nın teknik direktörlüğünde Süper Lig'de 18 maça çıkan ve bunların 9'unu kazanabilen siyah-beyazlı ekip, yüzde 50 galibiyet oranında kaldı.

GÜNEŞ'İN ŞAMPİYONLUK ORANLARINA YAKLAŞTI

Beşiktaş, 4 sezon görev yapan Şenol Güneş yönetiminde ise 136 lig maçında rakiplerine 88 kez üstünlük kurarak yüzde 64,7 galibiyet oranı yakaladı.

Siyah-beyazlı takıma 2015-2016 sezonunda elde edilen şampiyonlukta 34 maçta 25 galibiyet aldıran ve yüzde 73,5 kazanma oranı tutturan Güneş, bir sonraki sezon da 23 galibiyetle yüzde 67,6'lık başarı elde etti.

Güneş yönetiminde 2017-2018'de 34 maçta 21 galibiyet alan ve yüzde 61,7 oran yakalayan siyah-beyazlı takım, bir sonraki sezon 19 galibiyetle bu yüzdenin 55,8'e düşmesine engel olamadı.

Sergen Yalçın, Güneş'in ilk 2 sezondaki şampiyonluk oranlarına da her geçen hafta yaklaşmayı başardı.

DERBİLERDE DAHA BAŞARILI

Beşiktaş, Yalçın yönetiminde derbi maçlarda da Avcı ve Güneş'e göre daha başarılı bir görüntü ortaya koydu.

Güneş'in teknik direktörlüğünde 4 sezonda 16 maça çıkan ve 7 galibiyet, 5 beraberlik ile 4 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, yüzde 43,7'lik kazanma oranı yakaladı.

Avcı yönetiminde geçen sezon 2 derbi maçta birer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş, bu kategoride yüzde 50'de kaldı.

Yalçın ile 2 sezonda 4 derbi mücadelesine çıkan ve bunların 3'ünü kazanıp birinden beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, camia için önemli olan bu karşılaşmalarda galibiyet oranını yüzde 75'e kadar çıkarmayı başardı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Fenerbahçe Ankaragücü maçı muhtemel 11'i
FUTBOLBulut'un 11'i...
Beşiktaş Galatasaray derbisi SON DAKİKA yazar yorumları: Maç ikiye bölündü
FUTBOLMaçı ikiye böldü!
MUTLU MESUT! Son dakika: Mesut Özil transferi tüm dünyada ses getirdi!
FUTBOLMesut Özil çılgınlığı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! İrfan Can Kahveci, Onyekuru, Mohammed...
FUTBOLGalatasaray'da son dakika!
İSTANBUL'DA! Son dakika transfer: Mesut Özil, İstanbul'a geldi!
FUTBOLMesut Özil, İstanbul'da!
Rizespor'da Tomas gitti, Sumudica geliyor
FUTBOLSumudica'nın yeni takımı! Türkiye'de kaldı...
Gaziantep FK’da Ricardo Sa Pinto sesleri
FUTBOLGaziantep'e Portekizli hoca
Mesut Özil transferi dünyanın gündeminde! Karim Benema, Lacazette ve daha fazlası...
FUTBOLDünyanın gündemi Mesut!
Yeni Malatyaspor farklı galibiyetle nefes aldı
FUTBOLYeni Malatyaspor nefes aldı
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi takımdan memnun
FUTBOLBüyükekşi takımdan memnun