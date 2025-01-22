Olimpik Lyon maçında sakatlığı ve Bodo/Glimt müsabakasında ise izinli olduğu için forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ilk kez bir maçta üst üste iki gol kaydederken, Rafa Silva'nın 78. dakikada skoru 3-1'e getiren golünün pasını vererek siyah-beyazlıların galibiyetinde kilit oyuncu oldu. Rashica, ligde tek golünü ise ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçta kaydetmişti.