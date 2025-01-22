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        Solskjaer'den harika başlangıç

        Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlılardaki kariyerine muhteşem başladı. Kartal, Norveçli teknik adam yönetiminde çıktığı ilk maçta Avrupa Ligi'nin yenilgisiz ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla adeta sahadan sildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Solskjaer'i maç sonu tribüne çağırıp bağrına bastı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.01.2025 - 21:16 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:16
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden Beşiktaş, ligde puanını 9'a yükselterek play-off'lara kalma şansını yükseltti.

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        Ajax'a 4-0 mağlup olarak başlayan UEFA Avrupa Ligi macerasında Eintracht Frankfurt'a da yenilen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı Olimpik Lyon ve Malmö maçlarından galibiyetle ayrılmayı başararak puanını 6'ya yükseltti.

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        Maccabi Tel Aviv ve Bodo/Glimt karşılaşmalarından da yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar, Athletic Bilbao'yu farklı mağlup ederek puanını 9'a çıkardı.

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        SOLSKJAER GALİBİYETLE BAŞLADI

        Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'le çıktığı ilk maçında İspanyol ekibi karşısında etkili oyunuyla dikkati çeken Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nı dolduran taraftarlarının desteğiyle zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmasını bildi.

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        Norveçli teknik adam, maçın sona ermesinin ardından taraftarların çağrısına kayıtsız kalmadı. Kale arkasındaki taraftarların yanına giderek yumruk şov yapan Solskjaer daha sonra oyuncularını işaret ederek onları alkışlattı.

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        RASHICA YILDIZLAŞTI

        Milot Rashica, siyah-beyazlıların galibiyetinde kritik rol oynadı. 17. dakikada attığı şık golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Rashica, Avrupa'daki ilk gol sevincini yaşarken, 60. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

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        Olimpik Lyon maçında sakatlığı ve Bodo/Glimt müsabakasında ise izinli olduğu için forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ilk kez bir maçta üst üste iki gol kaydederken, Rafa Silva'nın 78. dakikada skoru 3-1'e getiren golünün pasını vererek siyah-beyazlıların galibiyetinde kilit oyuncu oldu. Rashica, ligde tek golünü ise ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçta kaydetmişti.

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        RAFA SILVA PASLARIYLA PARLADI

        Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva, Athletic Bilbao karşısında attığı golün yanı sıra attırıdığı gollerle de maça damga vurdu. Rashica'nın attığı ilk golde topuğuyla şık bir pas vererek takım arkadaşını ceza sahası önünde müsait duruma çıkaran Portekizli oyuncu, 60. dakikada yine Rashica'ya verdiği pasla ikinci golde büyük rol oynadı.

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        51. dakikada Rashica'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, kaleciyi geçemedi ancak 78. dakikada topu filelerle buluşturarak skoru 3-1'e taşıdı.

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        MARIO PENALTIDAN SİFTAH YAPTI

        Beşiktaş'ta performansı tartışılan isimler arasında yer alan Joao Mario, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü Athletic Bilbao karşısında kaydetti.

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        Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından yapılan VAR incelemesi sonrasında verilen penaltı kararı sonrasında topun başına geçen Portekizli oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek 4-1'lik galibiyetin son golünü kaydeden isim oldu.

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