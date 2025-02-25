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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Solskjaer fark yarattı: 8 maçta 6 galibiyet! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Solskjaer fark yarattı: 8 maçta 6 galibiyet!

        Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı. 8 maçta 16 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 17:14 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:14
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        Beşiktaş'ta Solskjaer farkı!
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D grubu son maçında Anttalyaspor'a konuk oldu.

        Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 2-1 kazandı. Kupada grubundan namağlup çıkan Beşiktaş adını çeyrek finale yazdırdı.

        Beşiktaş, bu galibiyetin ardından Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı. 8 maçta 16 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

        4-1 Athletic Club (Avrupa Ligi)

        1-1 Antalyaspor (Süper Lig)

        1-0 Twente (Avrupa Ligi)

        2-0 Kırklarelispor (Türkiye Kupası)

        0-2 Sivasspor (Süper Lig)

        2-1 Trabzonspor (Süper Lig)

        1-3 Eyüpspor (Süper Lig)

        1-2 Antalyaspor (Türkiye Kupası)

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