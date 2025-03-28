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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Solskjaer'in 9'u belli! - Beşiktaş Haberleri

        Solskjaer'in 9'u belli!

        Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi için geri sayım sürerken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de 11'ini netleştiriyor.

        Giriş: 28.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:05
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Milli arada dev derbiye hazırlanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de 11'ini büyük ölçüde belirledi.

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        Derbi maçta Beşiktaş'ta kalede Mert Günok'un oynaması beklenirken savunmanın sağında Jonas Svensson, solunda Arthur Masuaku, stoperlerde ise Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista ikilisi görev alacak.

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        Orta alanda Gedson Fernandes'i değiştirmeyecek olan Solskjaer, diğer forma için ise Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadizahmetovic arasında son kararını verecek.

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        Sağ kanatta Milot Rashica'nın oynayacağı Beşiktaş'ta solda ise yine Joao Mario'nun forma giymesi beklense de Solskjaer'den Ernest Muçi hamlesi de gelebilir.

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        Forvetin arkasında yine Rafa Silva'nın oynayacağı Beşiktaş'ta ileri uçta ise Ciro Immboile'nin şans bulması bekleniyor.

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