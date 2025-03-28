Solskjaer'in 9'u belli!
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi için geri sayım sürerken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de 11'ini netleştiriyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Milli arada dev derbiye hazırlanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de 11'ini büyük ölçüde belirledi.
Derbi maçta Beşiktaş'ta kalede Mert Günok'un oynaması beklenirken savunmanın sağında Jonas Svensson, solunda Arthur Masuaku, stoperlerde ise Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista ikilisi görev alacak.
Orta alanda Gedson Fernandes'i değiştirmeyecek olan Solskjaer, diğer forma için ise Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadizahmetovic arasında son kararını verecek.
Sağ kanatta Milot Rashica'nın oynayacağı Beşiktaş'ta solda ise yine Joao Mario'nun forma giymesi beklense de Solskjaer'den Ernest Muçi hamlesi de gelebilir.
Forvetin arkasında yine Rafa Silva'nın oynayacağı Beşiktaş'ta ileri uçta ise Ciro Immboile'nin şans bulması bekleniyor.