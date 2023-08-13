Beşiktaş'ta stoper harekatı: Bailly ve Aiwu...
Stoper hattına takviye yapmak isteyen ve harekete geçen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda gündeme iki isim geldi. Kartal, Eric Bailly ve Emanuel Aiwu ile ilgileniyor. İşte detaylar...
Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş bir süre önce harekete geçmişti.
İlk olarak Manchester United forması giyen Eric Bailly'e yönelen siyah-beyazlılara olumsuz haber geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Manchester United'da forma giyen Eric Bailly'nin kulübüyle olan fesih görüşmeleri tıkanma noktasına geldi.
ROTA EMANUEL AIWU
Beşiktaş, Bailly'nin transferinin iptal olma riskine karşın, Serie B'de forma giyen Avusturya'lı stoper Emanuel Aiwu'ya teklif yaptı.
Siyah-beyazlıların ilk teklifi İtalyan ekibi tarafından kabul edilmezken, transfer görüşmelerinin sürdürülmesine de sıcak baktıklarının belirtdiği iddia edildi.
Kariyerine Admira kulübünde başlayan Emanuel Aiwu, Rapid Wien forması da giydikten sonra Cremonese'ye transfer oldu.
1,85 boyundaki stoper geçtiğimiz sezon Cremonese'de 23 lig maçında forma giymişti.