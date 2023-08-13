Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta transferde Manchester United yıldızına kancayı attı: Eric Bailly ve Aiwu... - Son dakika BJK transfer - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta stoper harekatı: Bailly ve Aiwu...

        Stoper hattına takviye yapmak isteyen ve harekete geçen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda gündeme iki isim geldi. Kartal, Eric Bailly ve Emanuel Aiwu ile ilgileniyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş bir süre önce harekete geçmişti.

        2

        İlk olarak Manchester United forması giyen Eric Bailly'e yönelen siyah-beyazlılara olumsuz haber geldi.

        3

        Fabrizio Romano'nun haberine göre, stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Manchester United'da forma giyen Eric Bailly'nin kulübüyle olan fesih görüşmeleri tıkanma noktasına geldi.

        4

        ROTA EMANUEL AIWU

        Beşiktaş, Bailly'nin transferinin iptal olma riskine karşın, Serie B'de forma giyen Avusturya'lı stoper Emanuel Aiwu'ya teklif yaptı.

        5

        Siyah-beyazlıların ilk teklifi İtalyan ekibi tarafından kabul edilmezken, transfer görüşmelerinin sürdürülmesine de sıcak baktıklarının belirtdiği iddia edildi.

        6

        Kariyerine Admira kulübünde başlayan Emanuel Aiwu, Rapid Wien forması da giydikten sonra Cremonese'ye transfer oldu.

        1,85 boyundaki stoper geçtiğimiz sezon Cremonese'de 23 lig maçında forma giymişti.

        7
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Kayseri'de kazanan yok!
        Kayseri'de kazanan yok!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro