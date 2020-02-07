Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Yeni hocası Sergen Yalçın'la çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta gözler Gaziantep FK mücadelesinde. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; 30 Ocak günü Vodafone Park'ta 22 bin taraftar önünde görkemli bir törenle imza atan Sergen Yalçın, yarın Gaziantep FK maçıyla Dolmabahçe'de hoca olarak ilk maçına çıkacak. Taraftarlar, efsane isme destek için sosyal medyada çağrı üstüne çağrı yaparken bu sezon açıldığı günden bu yana en düşük seyirci ortalamasını gören Vodafone Park'ın büyük ölçüde dolması bekleniyor.

BOATENG DE SİFTAH YAPACAK

Kartal'ın ara transferin son gününde kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng de Gaziantep karşılaşmasıyla siftah yapacak. İdmanlarda hazır görüntüsüyle dikkat çeken Ganalı futbolcunun, formsuz Diaby'nin yerine ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında Süper Lig'in 21. haftasındaki mücadele yarın saat 17.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.