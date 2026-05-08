Beşiktaş'ta Trabzonspor 11'i netleşiyor!
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11'i şekillendirmeye başladı.
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 14:07 Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte, teknik direktör Sergen Yalçın’ın sahaya süreceği 11 şekillenmeye başladı.
Zorlu mücadelede kalede Ersin Destanoğlu’nun görev yapması bekleniyor. Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda ise Rıdvan Yılmaz süre alacak. Stoper tandeminde Emmanuel Agbadou ve Emirhan Topçu ikilisinin oynaması bekleniyor.
Orta sahada Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan üçlüsü görev yapacak. Hücum hattında sağ kanatta Vaclav Cerny, sol kanatta ise El Bilal Toure'nin forma giymesi planlanıyor. Beşiktaş, ileri uçtaysa Hyeon-gyu Oh ile gol arayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ