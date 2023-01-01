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Beşiktaş'ta gözler transfer zirvesinde

Beşiktaş'ta gözler Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Şenol Güneş arasında yapılacak toplantıya çevrildi.

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AA / HABERTURK.COM
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi

    2022 yılını lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde kapatan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. 

     
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi

    Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, teknik ekipten gelecek transfer raporunu beklediği ifade edildi.
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi

    Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile temas halinde olan Şenol Güneş, eksik gördüğü bölgelere takviye isteyecek.
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi

    Tecrübeli teknik adamın, Masuaku’nun son haftalardaki yükselen performansı sonrasında sol bek konusunda nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi

    Deneyimli çalıştırıcı, her iki beke de alternatif isteği içindeydi.
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi

    Başkan Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı ve Şenol Güneş yakın zaman içinde bir araya gelecek.
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi

    Yapılacak görüşme sonrasında ara transfer döneminde izlenecek yol haritasının şekillenmesi bekleniyor.
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi

    Diğer yandan Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmek için galibiyet serisi yakalayabilmenin yollarını arıyor.
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi

    Teknik direktör Şenol Güneş, takımına 3 günlük izin verse de çalışmalarını sürdürüyor.
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi

    Ekibinden hem bireysel performanslar hem de takım oyununu geliştirebilmek için tüm istatistik ve analizleri isteyen Güneş, antrenman programını gelen rapora göre belirleyecek. 

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