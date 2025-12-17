Beşiktaş'ta Vaclav Cerny göz dolduruyor!

Çekyalı oyuncu Trabzonspor karşısında 2 gol atarken takımı adına maçın öne çıkan ismi oldu. Rafa Silva’nın yokluğunda 10 numara pozisyonunda forma giymeye başlayan Cerny, kendi mevkisi olmamasına rağmen farkını gösterdi. Tecrübeli futbolcu son 7 maçın 6’sında skora katkı sağladı.

28 yaşındaki isim Kasımpaşa, Fenerbahçe, Antalyaspor, Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında asistleriyle takımına yardımcı olurken sadece 1-1 biten Samsun maçında skora etki edemedi. Başarılı futbolcu Beşiktaş ile ligde 3 gol, 6 asiste ulaşarak takım arkadaşları Abraham ve El Bilal Toure’nin 8 gollük katkılarını geride bırakıp zirveye yerleşti.