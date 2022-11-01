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Beşiktaş'ta Weghorst için gözler Ada'da!

Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Wout Weghorst'un durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

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  • Beşiktaş'ta Weghorst için gözler Ada'da!

    Beşiktaş'ın dünkü idmanında sportif direktör Ceyhun Kazancı da basın mensupları ile kısa bir süre sohbet etti.
  • Beşiktaş'ta Weghorst için gözler Ada'da!

    Kazancı, Wout Weghorst'un geleceği ile ilgili gelen soru üzerine Hollandalı oyuncunun geleceği ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
  • Beşiktaş'ta Weghorst için gözler Ada'da!

    "Burnley, İngiltere Championship'te iyi gidiyor. Premier Lig'e dönerlerse Weghorst'un kalması zorlaşabilir."
  • Beşiktaş'ta Weghorst için gözler Ada'da!

    "Premier Lig'e çıkarlarsa haliyle büyük bir bütçeye de sahip olacaklar. Bu durumda Weghorst'u kullanmayı tercih edebilirler."
  • Beşiktaş'ta Weghorst için gözler Ada'da!

    "Weghorst da Premier Lig'de oynamayı öncelikli bir tercih olarak değerlendirebilir. Ama şu anda burada çok mutlu ve kendisini iyi hissediyor."
  • Beşiktaş'ta Weghorst için gözler Ada'da!

    "Konuşmak için henüz erken. Zamanla birçok şey değişebilir. Weghorst için belirlenen bonservis bedeli 10 milyon Euro."
  • Beşiktaş'ta Weghorst için gözler Ada'da!

    "Bu tabii çok yüksek bir bedel ancak Burnley'nin Premier Lig'e çıkıp çıkmamasına göre bu rakam değişebilir. Rachid Ghezzal'ın da bedeli 15 milyon Euro'ydu ama 3 milyon Euro'ya aldık."
  • Beşiktaş'ta Weghorst için gözler Ada'da!

    WEGHORST'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

    Siyah beyazlı takımda kiralık olarak mücadele eden Weghorst, geride kalan 12 maçta 6 gole imza koyarken 4 de asist yaparak, toplam 10 gole katkı sağlamış oldu. 
  • Beşiktaş'ta Weghorst için gözler Ada'da!
  • Beşiktaş'ta Weghorst için gözler Ada'da!

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