Jandarma Dikimevi
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Beşiktaş'taki jandarma arsasına 472 milyon TL

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul'daki 5 arsasını satışa çıkardı. Açık artırmada Balmumcu’da yer alan Jandarma Dikimevi’nin de bulunduğu 30 dönümlük arsaya tek teklif geldi. Astaş Gayrimenkul İstanbul'un merkezindeki ünlü araziye 472 milyon liralık muhammen bedele eşit teklif yaptı

16.10.2018 - 08:34 | Güncelleme:  DHA

İstanbul Beşiktaş'ta Jandarma Dikimevi olarak bilinen askeri  arazinin ihalesi Ataşehir’de bulunan Emlak Konut Genel Müdürlüğü binasında yapıldı. İhaleye  katılan tek firma olan ASTAŞ  Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş., satışın  belirlenen 472 milyon TL muhammen bedel üzerinden yapılmasını talep etti. Komisyonun satış hakkında vereceği karar, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilecek.

TOKİ'YE DEVREDİLMİŞTİ

Jandarma Genel Komutanlığı ile TOKİ arasında imzalanan protokolle daha önce TOKİ’ye devredilen arazi, Beşiktaş Barbaros Bulvarındaki Jandarma Dikimevi’ni kapsıyor. Üzerinde atıl binaların da bulunduğu arsa için imar planı değişiklikleri yapıldı. Arazide 17 bin 500 metrekare konut alanı, 12 bin 260 metrekare donatı alanı planlanıyor.

Mecidiye Mahallesi’nde yer alan toplam 29 bin 760 metrekarelik 16 ayrı parseldeki arsalar, İstanbul’un ünlü arazileri arasında yer alıyor.

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