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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan 6 numara hamlesi: Al-Musrati - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan 6 numara hamlesi: Al-Musrati

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan 10 numaranın ardından 6 numara için de flaş bir hamle geldi

        Giriş: 09.02.2024 - 13:15 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:17
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        Beşiktaş'tan "6 numara" hamlesi!
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        Beşiktaş'ta trnasferde hareketli saatler yaşanıyor.

        Siyah-beyazlılar, 10 numaraya Legia Varşova'dan Ernest Muci'yi kadroya katmaya hazırlanırken ön libero için de flaş bir hamle geldi.

        Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibi Braga forması giyen Al-Nusrati için temaslara başladı.

        Beşiktaşlı kurmaylar satın alma opsiyonlu kiralama için görüşmelerde bulunuyor.

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