        Beşiktaş'tan 60 milyon Euro'luk satış! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan 60 milyon Euro'luk satış!

        Beşiktaş yaz ve ocak ayı transfer dönemlerinde önemli bir oyuncu satışı performansı gerçekleştirdi. Beşiktaş toplamda bonuslar hariç 60 milyon Euro'yu geçen oyuncu satışına imza atmış oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 14:49 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:49
        Beşiktaş'tan 60 milyon Euro'luk satış!
        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gelecek isimleri beklerken yaz ve ocak ayı transfer dönemlerinde önemli bir oyuncu satışına imza attı.

        Son olarak Tammy Abraham'ı Aston Villa'ya gönderen siyah-beyazlılar, 21 milyon Euro bonservis alırken ek olarak Yasin Özcan'ı kadrosuna kattı.

        Siyah-beyazlılar, bu sezon iki transfer döneminde de şu ana kdar önemli satışlar gerçekleştirdi.

        Beşiktaş toplamda bonuslar hariç 60 milyon Euro'yu geçen oyuncu satışına imza atmış oldu.

        GEDSON'DAN 17 MİLYON EURO KASAYA GİREBİLİR

        Beşiktaş, Abraham'ın yanı sıra yaz döneminde Gedson Fernandes'i Spartak Moskova'ya 20.7 milyon Euro'ya satarken bonuslarla bu rakam 28 milyon Euro'yu bulabilir.

        Beşiktaş, bu satış öncesinde anlaşma gereği Gedson'un bonservisinin yüzde 50'si için Benfica'ya 10 milyon Euro'luk ödeme yapmıştı. Böylece ilk etapta 10 milyon Euro'luk, bonuslarla ise 17 milyon Euro'yu bulan bir bedel Beşiktaş'ın kasasına girecek.

        ARROYO'DAN 8 MİLYON EURO

        Beşiktaş yaz döneminde Keny Arroyo'yu 8 milyon Euro'ya Cruzeiro'ya, Bahtiyar Zaynutdinov'u 2.5 milyon Euro'ya Dinamo Moskova'ya, Jackson Muleka'yı ise Al-Kholood'a 1.5 milyon Euro'ya, Onur Bulut'u ise 325 bin Euro'ya Başakşehir'e gönderdi.

        KİRALIK TRANSFERLERDEN ÖNEMLİ GELİR

        Siyah-beyazlılar, kiralıklarda ise Musrati'yi Verona'ya 2 milyon Euro, Semih Kılıçsoy'u Cagliari'ye 1 milyon Euro, Ernest Muçi'yi Trabzonspor'a 1 milyon Euro, Amir Hadizahmetovic'i Hull City'ye 700 bin Euro, Jean Onana'yı ise Genoa'ya 500 bin Euro bedelle kiraladı.

        Beşiktaş, ara transferde ise Abraham'a ek olarak Demir Ege Tıknaz'ı 7 milyon Euro'ya Braga'ya, Rafa Silva'yı ise bonuslarla 7 milyon Euro'yu bulan bir anlaşmayla Benfica'ya gönderdi.

        Siyah-beyazlılar, bonservis konusunda 2 dönemde kulübe 60 milyon Euro'yu bulan bir girdi sağladı.

