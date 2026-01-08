Habertürk
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'tan ayrılan Jonas Svensson, Rosenborg'a transfer oldu - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan ayrılan Jonas Svensson, Rosenborg'a transfer oldu

        Beşiktaş'ın karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırdığı Norveçli sağ bek Jonas Svensson, ülkesinin takımlarından Rosenborg'a transfer oldu.

        Giriş: 08.01.2026 - 16:38 Güncelleme: 08.01.2026 - 16:38
        Beşiktaş'tan ayrıldı, ülkesine döndü
        Beşiktaş'tan ayrılan Jonas Svensson, ülkesine döndü. Norveçli sağ bek, Rosenborg ile anlaşmaya vardı.

        32 yaşındaki Svensson, 12 sezon formasını giydiği Rosenborg'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        "ROSENBORG'DA OYNAMAK BİR İŞTEN DAHA FAZLASI"

        İmza sonrası konuşan Svensson, "Bugün büyük bir gün. Çok mutlu ve gururluyum. Bu günü uzun zamandır bekliyordum, bu yüzden her şeyin yolunda gitmesinden dolayı çok müteşekkirim. Rosenborg forması giyip Rosenborg logosuna baktığımda içimde gerçek bir heyecan hissediyorum. Aslında ayrıldığımdan beri geri dönmeyi hayal ediyordum. Rosenborg'u gerçekten çok seviyorum ve bu kulüp benim için çok önemli. Rosenborg bana çok güzel anılar yaşattı, bu yüzden kulübe çok şey borçlu olduğumu hissediyorum. Rosenborg'da oynamak bir işten daha fazlası. Yurtdışında biraz daha iş gibi ama burada özel bir şey. Daha çok bir yaşam tarzı gibi olacak. Başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

        "BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK BASKI ALTINDA OYNADIM"

        Norveçli oyuncu, "Son dokuz yıldır Rosenborg'u mümkün olduğunca yakından takip ettim ve izleyebildiğim maçları izledim. Spor açısından ve spor dışında da bazı konularda zorlu bir dönem oldu ama burada işleri düzeltmeye yardımcı olmak için motivasyonum yüksek. Rosenborg birçok kişi için çok önemli ve ülkenin her yerinde taraftarları var. Norveç'in en büyük kulübü, ama ne yazık ki artık en iyisi değil. Durumu tersine çevirmek tamamen mümkün ve ben buna katkıda bulunmaya çok hevesliyim. Bence şimdi geri döndüğünüzde, hem saha içinde hem de saha dışında büyük bir sorumluluğunuz var. Bir öncü, iyi bir örnek ve gençlerin örnek alabileceği biri olmak şeklinde. Yaptığım her şeyde, hem başarıyı hem de zorlukları nasıl ele aldığımda profesyonel olmalıyım. Takımdaki en yaşlı ve tecrübeli oyuncu olduğum için, rolüm doğal olarak ayrıldığım zamankinden biraz farklı olacak. Rosenborg'da ilk kez oynadığım dönemden, yurtdışında geçirdiğim zamandan ve büyük kulüplerde oynadığım dönemden edindiğim tecrübelerimle katkıda bulunmak istiyorum. Özellikle son iki yıldır Beşiktaş'ta büyük baskı altında oynadım. Takım arkadaşlarım için bir güven kaynağı olmak ve iyi bir takım arkadaşı olmak istiyorum." dedi.

        "KÜÇÜK BİR ÇOCUK GİBİ HİSSEDİYORUM"

        Svensson, "Heyecanı hissetmek, ligin başlamasını ve önümüzdeki sezonu sabırsızlıkla beklemek güzel. Sonunda futbol oynamaya başlayacağımız ve arkadaşlarla aynı şeyi yapma fırsatı bulacağımız için kendimi yeniden küçük bir çocuk gibi hissediyorum. Diğer oyuncuları tanımayı ve kendilerinden daha büyük bir şey için oynayabilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü ben böyle görüyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

        BEŞİKTAŞ'TA 71 MAÇTA 6 ASİST YAPTI

        Jonas Svensson, Beşiktaş formasıyla çıktığı 71 resmi maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı.

