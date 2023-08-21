Beşiktaş'tan Colley'in sayılmayan golüyle ilgili hakemlere sert tepki: Emek hırsızları!

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DURSUN ÖZBEK'E GÖNDERME! Galatasaray'a da göndermede bulunan Engin Baltacı, "Bir kulüp başkanı, galip geldiği maçtan sonra çıkıyor hakemlere sallıyor, o hakemlere sallamış oluyor, hayır hiçbir şey olmuyor, göz göre göre golümüz yeniyor, içeride bir sürü fırıldakların döndüğünü biliyoruz. Raporu öyle mi yazsak, faul mü yazsak diye yol aradıklarını, minareye kılıf aradıklarını biliyoruz. Bu nedir arkadaşlar ya! Ayıp değil midir, günah değil midir! İyi kötü oynamışız, bu başka bir konu. Biz bu maçı kazanacak skoru yakaladık mı? Bir Allah'ın kulu, futboldan anlayan biri diyebilir mi 'Beşiktaş'ın attığı gol, gol değildi' diye. Nereye kadar gidecek bu! Koca Beşiktaş camiasıyla kavga etmeye devam mı edecekler! Azıcık umutlanmıştık." ifadelerini kullandı.

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"KORKMUYORUZ" Engin Baltacı, "Sezon bittikten sonra, başlamadan önce biraz nezaket davranışları vardı. Azıcık umutlanmıştık camia olarak. Yöneticilerin konuşmasını engelliyoruz, onlar da en az benim kadar Beşiktaşlı, en az benim kadar canları yanıyor. Arkadaşlar böyle mi önleyeceğiz tribünlerdeki kötü tezahüratı. Önümüzdeki ilk Beşiktaş iç saha maçında Beşiktaş seyircisi hakemine, MHK'sine, TFF'sine tepki verirse, bunun sorumlusu tepkiyi veren çocuklar mı olacak, biz mi olacak tahrikçi, yoksa tahrikçi en baştan TFF, MHK, tetikçi hakemine kadar onlar mı! Geçen sezonun TFF toplantısından önde biz tavrımızı koyduğumuzda sordunuz bana, ben de 'Ne olacak, ne yapabilirler, korkmuyoruz, ne yapabilirler, kimden korkacağız' dedik. Türkiye, bir hukuk devletidir." diye konuştu.