        Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz açıklaması! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz açıklaması!

        Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın transferi için Braga ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:19 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:19
        Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz açıklaması!
        Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz’ın Portekiz ekibi Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Siyah-beyazlı ekipten KAP’a yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” denildi.

        Kocaeli merkezli 28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı

        Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları iddiasıyla 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içerisinde toplam 483 milyon 844 bin 873 lira işlem hacmi olduğu belirlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi...
