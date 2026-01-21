Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz açıklaması!
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın transferi için Braga ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Giriş: 21.01.2026 - 16:19 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:19
Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz’ın Portekiz ekibi Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı ekipten KAP’a yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” denildi.
