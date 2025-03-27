Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için yabancı hakem hamlesi: Tüpraş Stadyumu'na gelecek!

Galatasaray ile oynayacağı derbi maça yabancı hakem isteyen ancak bu talebi yerine gelmeyen Beşiktaş, zorlu maç öncesi harekete geçti.

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için dünyaca ünlü emekli bir hakemi Tüpraş Stadyumu'na getirmeye karar verdi.