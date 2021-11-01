"BU POZİSYONDA OFSAYT SÖZ KONUSU DEĞİL"

Aynı hizada olmaları, hareketli olması, topun gittiği yön ve oyuncunun kaleciyle olan mesafesi... 3 kriterde ofsayt olmaz, 1 kriterde olabilir. O yüzden aynı dünkü yorumumu burada da yapıyorum. Birisi çıkar ofsayt der, birisi çıkar kaleci etkilenmiş der... O, onun görüşüdür saygı duyarım. Benim görüşüm; bu pozisyonda bir ofsayt söz konusu değil. Kalecinin Galatasaraylı oyuncunun varlığından etkilenmesi bana göre altını çizerek söylüyorum söz konusu değil. Temiz bir gol. Dünkü pozisyona benzer ama farklı. Galatasaray'ın golü 1. maddeyi, Beşiktaş'ın golü 4. maddeyi ilgilendiriyor.