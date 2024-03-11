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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş'tan İsrail'e 'Munford' tepkisi! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş'tan İsrail'e 'Munford' tepkisi!

        Beşiktaş Kulübü, BTK EuroCup çeyrek finalinde karşılaşacağı Hapoel Tel Aviv'in ABD'li oyuncusu Xavier Munford'a uyuşturucu madde kullandığı için verilen 21 günlük cezaya tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:39 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:39
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        Beşiktaş'tan İsrail'e 'Munford' tepkisi!
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        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "BKT EuroCup çeyrek finalindeki rakibimiz Hapoel Tel Aviv'in basketbolcusu Xavier Munford'un, uyuşturucu madde kullanımından dolayı İsrail Basketbol Federasyonu tarafından eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 21 gün müsabakalardan uzaklaştırma cezası aldığını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

        Verilen cezanın az olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Sporun ruhuyla bağdaşmayan bu tip bir eyleme uygulanan yaptırımın, kulübümüz ile gerçekleşecek müsabakadan birkaç gün önce ve emsallerine göre oldukça düşük olacak şekilde 21 gün olarak açıklanması kabul edilemez bir durumdur. Açıklanan bu ceza, sporun ruhuna aykırı olan bu tür davranışların caydırıcılığına gölge düşürmekte ve söz konusu davranışların önünü açabilecek bir durumu doğurmaktadır. Ayrıca Hapoel Tel Aviv başantrenörünün bir röportajında numunenin aralık ayında alındığını söylemesi ama sonuçların şubat ayında açıklanması konuyla ilgili soru işaretlerini artırmaktadır. FIBA ve Avrupa Ligi kurullarının söz konusu durumla ilgili daha önceki emsalleri de göz önünde bulundurarak hakkaniyetli bir karar vereceklerini umuyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz."

        Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup çeyrek final ilk maçında 13 Mart Çarşamba günü Litvanya'da Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.

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