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        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası! Teklif yükseltildi

        İtalyan basını, Beşiktaş'ın Roma forması giyen sağ bek Rick Karsdorp'un peşinde olduğunu yazdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.08.2024 - 10:28 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:28
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        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
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        Süper Kupa'daki tarihi Galatasaray galibiyetinin ardından gözünü Süper Lig'in ilk haftasındaki Samsunspor maçına çeviren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.

        Siyah-beyazlılarda sağ bek için gündeme Rick Karsdorp gündeme geldi.

        İtalyan basınında La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan temsilcisi, 2017'den bu yana kadroda yer alan ve 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyi planlamıyor.

        Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Hollandalı futbolcu için siyah beyazlılar, Roma ile temaslarını sürdürüyor.

        Beşiktaş'ın Karsdrop için teklifi artırdığı ifade edilirken oyuncunun yeni adresinin Beşiktaş olabileceği ifade edildi.

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