Beşiktaş'tan Lautaro Blanco teklifi!

Sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan David Jurasek ile yollarını ayırmak üzere olan Beşiktaş'ın bu bölge için hedeflerinden biri daha ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, Boca Juniors forması giyen 26 yaşındaki Lautaro Blanco ile ilgileniyor.

Beşiktaş, Blanco için Boca Juniors'un kapısını çaldı ve 4 milyon euro'luk bir teklif sundu. Ancak Arjantin temsilcisi 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis bekliyor. Boca Juniors'ta 37 maçta süre bulan Lautaro Blanco, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.