        Beşiktaş'tan Lautaro Blanco teklifi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Lautaro Blanco teklifi!

        Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni bir sol bek takviyesi yapmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 11:35 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:35
        Beşiktaş'tan Blanco teklifi!
        Sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan David Jurasek ile yollarını ayırmak üzere olan Beşiktaş'ın bu bölge için hedeflerinden biri daha ortaya çıktı.

        Siyah-beyazlılar, Boca Juniors forması giyen 26 yaşındaki Lautaro Blanco ile ilgileniyor.

        Beşiktaş, Blanco için Boca Juniors'un kapısını çaldı ve 4 milyon euro'luk bir teklif sundu.

        Ancak Arjantin temsilcisi 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis bekliyor.

        Boca Juniors'ta 37 maçta süre bulan Lautaro Blanco, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

        Güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro olarak gösterilen Blanco'nun, Boca Juniors ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

