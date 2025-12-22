Beşiktaş'tan Lautaro Blanco teklifi!
Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni bir sol bek takviyesi yapmak istiyor.
Sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan David Jurasek ile yollarını ayırmak üzere olan Beşiktaş'ın bu bölge için hedeflerinden biri daha ortaya çıktı.
Siyah-beyazlılar, Boca Juniors forması giyen 26 yaşındaki Lautaro Blanco ile ilgileniyor.
Beşiktaş, Blanco için Boca Juniors'un kapısını çaldı ve 4 milyon euro'luk bir teklif sundu.
Ancak Arjantin temsilcisi 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis bekliyor.
Boca Juniors'ta 37 maçta süre bulan Lautaro Blanco, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro olarak gösterilen Blanco'nun, Boca Juniors ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.