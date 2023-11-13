Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Ghezzal açıklaması! Beşiktaş Kulübü, Başakşehir maçında sakatlanan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın sağlık durumları hakkında açıklama yayımladı. Salih Uçan'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem, Ghezzal'ın ise uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Habertürk Giriş: 13.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:47 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL