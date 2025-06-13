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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan santrfor hamlesi: Promise David - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi: Promise David

        Önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek ve hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Belçika basını, Union Saint-Gilloise forması giyen santrfor Promise David'in, siyah-beyazlıların kıskacında olduğunu iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 11:23 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:23
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        Yeni sezonda kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için yeni bir iddia gündeme geldi.

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        Belçika basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Union Saint-Gilloise forması giyen santrfor Promise David ile ilgileniyor.

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        TEKLİF 8 MİLYON EURO

        Beşiktaş'ın David için Belçika ekibine 8 milyon euro teklif ettiği yazıldı.

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        Union Saint-Gilloise'nin ise Beşiktaş'ın bu teklifini düşük bulduğu ve reddettiği aktarıldı.

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        Geçtiğimiz sezon 41 maçta forma giyen David, 24 gol - 5 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 378 dakika sahada kadlı.

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