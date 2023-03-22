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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! İşte Maxim'in bonservis bedeli

Beşiktaş'ın Gaziantep'ten kiraladığı Maxim'in bonservis bedeli ortaya çıktı. Antep tarafı, 4 milyon Euro talep ederken Beşiktaş bu rakamı yüksek buldu

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! İşte Maxim'in bonservis bedeli

    Devre arasında hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın yıldız ismi Maxim'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! İşte Maxim'in bonservis bedeli

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! İşte Maxim'in bonservis bedeli

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! İşte Maxim'in bonservis bedeli

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! İşte Maxim'in bonservis bedeli

    Gaziantep ekibi, Rumen futbolcu için 4 milyon Euro bonservis talep ediyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! İşte Maxim'in bonservis bedeli

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! İşte Maxim'in bonservis bedeli

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! İşte Maxim'in bonservis bedeli

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! İşte Maxim'in bonservis bedeli

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! İşte Maxim'in bonservis bedeli

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